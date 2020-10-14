В Новокузнецке 15-летний школьник ушел гулять и не вернулся Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Новокузнецке пропал 15-летний школьник - он ушел гулять и домой не вернулся. В полицию об этом сообщила мать ребенка.

Стражи порядка незамедлительно организовали поиски. Ориентировка на подростка была направлена в соседние органы внутренних дел, размещена в соцсетях, на стендах в магазинах и на остановках общественного транспорта.

Школьника спустя несколько дней обнаружила одна из горожанок на привокзальной площади Новокузнецка, она узнала в нем разыскиваемого и обратилась в полицию.

- Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов мальчик пояснил, что все это время гулял по городу и накануне решил купить билет и уехать в Новосибирск, для чего и пришел на вокзал, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось.