Власти Кузбасса разрешили отстрел двух взрослых медведей. Фото: Пресс-центр Междуреченска/ vk.com

Власти Кузбасса выдали разрешение на отстрел двух взрослых медведей. Ранее хищники вышли из тайги к людям и были признаны опасными для жизни.

О появлении медведей ранее сообщали власти Междуреченска и призвали жителей двух окрестных деревень проявлять осторожность. С учетом ситуации департамент по охране объектов животного мира Кузбасса разрешил отстрел двух бурых медведей в период с 12 по 25 октября.

«В связи с регулярным выходом медведей к жилым домам городской застройки Междуреченского городского округа, посещением огородов и разорением пасек и возникновением угрозы жизни и здоровью граждан», - обосновывается данное решение в официальном документе.

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