Россельхозбанк: сахар и растительные масла лидируют в российском агроэкспорте

За первые семь месяцев 2020 года экспорт продукции АПК увеличился на 16 процентов до 15,37 миллиарда долларов США в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Россельхозбанке проанализировали товарные группы, которые стали драйверами роста российского агроэкспорта.

Свекловичный сахар, пшеница и меслин, а также подсолнечное масло стали основными категориями, показавшими наибольший прирост экспортных поставок в стоимостном выражении. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года экспортные поставки сахара увеличились на $274 миллиона и составили $359 миллионов (+318 процентов). Поставки за рубеж подсолнечного масла составили $1,69 миллиарда, увеличившись на $465 миллионов (рост 38 процентов).

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