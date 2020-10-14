Завершены поиски пропавшего два года назад пенсионера из Кемерова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершены поиски пенсионера, который проживал в Кемерове. 76-летний мужчина нуждался в медицинской помощи.

О завершении поисков пожилого кемеровчанина, которые велись с 20 октября 2018 года, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на своей официальной странице в социальных сетях.

«Найден, погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего», - говорится в сообщении.

Отметим, что не так давно в Новокузнецке ушел из дома и пропал на несколько дней 15-летний подросток. Не дождавшаяся школьника мать обратилась за помощью в полицию.