Просроченное мясо продавали в кузбасском магазине
Фото: Олег ЗОЛОТО
В одном из магазинов Кузбасса торговали просроченным мясом. Данный факт выявила прокурорская проверка.
Прокуратурой Крапивинского района проверила выполнение закона о безопасности пищевой продукции, в ходе которой в одной из торговых точек обнаружилась мясная продукция с истекшим сроком годности.
-Кроме того, на витрине предлагалась к продаже обезличенная мясная продукция без информации, предусмотренной законодательством о техническом регулировании, в связи с чем, оценить соблюдение сроков годности и условий хранения указанной продукции, ее безопасность для жизни и здоровья не представилось возможным, - сообщили в областном ведомстве.
В связи с этим прокурором района возбуждено административное дело. Арбитражный суд Кемеровской области, рассмотрев все материалы, оштрафовал индивидуального предпринимателя на 30 тысяч рублей. сама же просрочка уничтожена.