Просроченное мясо продавали в кузбасском магазине Фото: Олег ЗОЛОТО

В одном из магазинов Кузбасса торговали просроченным мясом. Данный факт выявила прокурорская проверка.

Прокуратурой Крапивинского района проверила выполнение закона о безопасности пищевой продукции, в ходе которой в одной из торговых точек обнаружилась мясная продукция с истекшим сроком годности.

-Кроме того, на витрине предлагалась к продаже обезличенная мясная продукция без информации, предусмотренной законодательством о техническом регулировании, в связи с чем, оценить соблюдение сроков годности и условий хранения указанной продукции, ее безопасность для жизни и здоровья не представилось возможным, - сообщили в областном ведомстве.

В связи с этим прокурором района возбуждено административное дело. Арбитражный суд Кемеровской области, рассмотрев все материалы, оштрафовал индивидуального предпринимателя на 30 тысяч рублей. сама же просрочка уничтожена.