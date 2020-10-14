В Кузбассе на фоне потепления крепчает ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе на фоне потепления будет крепчать ветер. По сообщениям синоптиков Кемеровского гидрометцентре, в четверг, 15 октября, его порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Ночью по региону ожидается +1…+6 градусов, местами до -4. Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов. Юго-западный ветер ночью разовьет скорость 4-9 метров в секунду, порывы будут достигать 16 метров. Днем он усилится до 6-11 метров в секунду, с порывами до 18 метров. Прогнозируется облачная погода, без существенных осадков ночью. Днем по северу пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

В Кемерове ночью столбики термометров покажут +2…+4 градуса, днем будет +8…+10 градусов. Ветер будет дуть в том же направлении, днем с порывами до 16 метров в секунду. Синоптики обещают облачную погоду, ночью преимущественно без осадков, днем пройдет небольшой дождь.