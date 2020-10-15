Кемеровчанка воткнула нож в судебного пристава и огрела по голове шумовкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове от рук должницы пострадал судебный пристав. Во время писи имущества должница воткнула нож ему в ногу и огрела по голове шумовкой.

По версии следствия, в мае этого года судебные приставы приехали к 38-летней местной жительнице для описи имущества по исполнительному производству. Осмотрев квартиру, они начали описывать телевизор, который не относится к предметам первой необходимости и подлежит аресту.

Хозяйка жилища просто так с техникой расставаться не захотела и стала отталкивать визитеров от телевизора. Затем она она сходила за ножом и нанесла им ранение в ногу одного из судебных приставов. Потерпевший забрал у нее опасный предмет, и тогда кемеровчанка схватила металлическую шумовку и ударила пристава по голове.

-Сотрудники вызвали следственную группу и скорую помощь. Со следствием женщина не сотрудничала, вину не признала, настаивая, что приставы безосновательно пришли в ее квартиру, желая забрать ее имущество, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.