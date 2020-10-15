За затопленную кипятком квартиру УК заплатит 100 тысяч рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительнице Таштагола удалось взыскать с управляющей компании возмещение ущерба, который причинила неисправность системы отопления. Правда, только после того, как в дело вмешались приставы.

Специалисты компании, управляющей имуществом одного из домов Таштагола, проводили капитальный ремонт системы отопления. Правда, стояки они менять не стали. Это привело к тому, что произошел порыв тройника на соединении байпаса с трубой подводки к батарее. Кипяток хлынул в квартиру горожанки и повредил ее имущество. На потолке остались следы потеков, отслоились обои и остались следы деформации. Намокли линолеум, диван, ковер и бытовая техника.

Чтобы возместить ущерб, причиненный затоплением, женщина обратилась в суд, и ее требования были признаны законными. О необходимости выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей руководству сообщили судебные приставы, однако в положенные сроки деньги не поступили на счет горожанки.

- Сотрудником ведомства было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, постановление об обращении взыскания на денежные средства, полученные на основании договора аренды, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Таким образом, материальный ущерб был взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.