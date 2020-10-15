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Коронавирус Covid-19

Больше 12 500 кузбассовцев заболели коронавирусом

На утро 15 октября число заболевших увеличилось на 175 человек
Екатерина РОМАНОВА
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Больше 12 500 кузбассовцев заболели коронавирусом

Больше 12 500 кузбассовцев заболели коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще у 175 кузбассовцев за минувшие сутки подтвердился диагноз COVID-19. Все они сейчас получают необходимую медицинскую помощь.

В общей сложности число заболевших коронавирусом кузбассовцев на утро 15 октября составляет 12 585 человек. О последних 175 случаях стало известно за минувшие сутки. В инфекционных больницах лежат 3883 человека с подтвердившимся диагнозом. Одновременно с этим еще 4288 человек находятся под наблюдением в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

За сутки изменилось и число выздоровевших кузбассовцев: еще 195 человек покинули больничные стены как вылечившиеся от коронавируса. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 8541 человека.

Кроме того, в четырех случаях наступила смерть пациентов с коронавирусом.

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