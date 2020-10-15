Рекордное число выздоровевших за сутки зафиксировано в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперативного штаба Кузбасса, в регионе впервые за долгое время число вылечившихся от коронавируса оказалось выше, чем заболевших.

15 октября сразу 195 пациентов, вылечившихся от коронавируса, были выписаны. Общее число выздоровевших достигло 8541 человека. По данным оперштаба, это самое большое число выздоровевших за октябрь и за весь период пандемии коронавируса. Впервые за месяц тех, чьи тесты теперь показывают отрицательный результат на ковид, оказалось больше заболевших.

За минувшие сутки в Кузбассе выявили 175 новых случаев заболевания коронавирусом, причем примерно такое же количество новых пациентов с ковидом - от 167 до 179 - выявляют ежедневно с начала октября. А вот число выздоровевших в течение всего октября не превышало 139 человек. Исключение - 1 октября, когда были выписаны сразу 182 пациента, вылечившихся от коронавируса. минимальное число выздоровевших специалисты оперштаба зафиксировали 12 октября - всего семь человек.

Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 12 585 человек, еще 8541 уже прошли курс лечения и выздоровели. 161 пациент с коронавирусом скончался - о последних четырех случаях стало известно на утро 15 октября.

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