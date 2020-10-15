Новокузнечанин руками выкопал ель на территории храма Фото: Кирилл ЧАЩИН

Один из жителей Новокузнецка решил украсить свой дачный участок елями. Но за саженцами он почему-то отправился не в магазин, а к храму-часовне.

Когда 32-летний горожанин начал выкапывать молодую елочку из земли, его заметил сотрудник охраны одного из городских рынков. Он тут же сообщил стражам порядка о злоумышленнике. Уже через несколько минут прибыл экипаж Росгвардии и застал возле храма-часовни мужчину, который к тому времени уже успел выкопать деревце - прямо голыми руками.

- По предварительной информации, злоумышленник во время посещения рынка заметил молодые саженцы вечнозеленых растений и решил их похитить якобы для своего дачного участка, - такую причину странного поступка горожанина называет пресс-служба Управления Росгвардии России по Кемеровской области.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее судимого за имущественные преступления горожанина правоохранителям.