Забытый в машине телефон выдал автовора из Кузбасса Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Трое кузбассовцев угнали чужую машину и разобрали на части. Они сделали все, чтобы их не поймали, но забывчивость одного из них всех подвела.

Одному из жителей Беловского района в наследство достался автомобиль ВАЗ-2101. «Копейка» нуждалась в ремонте, но платить за работу сотрудников СТО и детали мужчине не хотелось. Тогда вместе с друзьями он угнал из одного из дворов поселка Инской такую же легковушку - только на ходу - и сделал ее «донором» для своей машины.

Владелец пропавшей легковушки обратился за помощью в полицию, и вскоре машину нашли брошенной и частично разобранной в одном из дворов. Кроме некоторых деталей из машины пропал комплект зимней резины.

Осматривая машину, стражи порядка обнаружили мобильный телефон. Как оказалось, он принадлежал одному из автоворов. Личность злоумышленника установили, его самого задержали, а чуть позже - и двух подельников.

- Следователем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.