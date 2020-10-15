Кузбассовец утопил знакомую и зарыл тело в лесополосе Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вынес обвинительный приговор в отношении кузбассовца за убийство знакомой. Доказано, что мужчина сначала утопил ее, а затем закопал тело в лесополосе.

В октябре прошлого года 22-летний житель Кемеровского района у себя в машине распивал алкоголь вместе с двумя знакомыми. Одна женщина затем уснула, а ее подруга попросила собутыльника отвезти ее домой. Мужчина сначала отвез пассажирку, а затем разбудил другую.

Спокойного общения у них не получилось: нетрезвая женщина разразилась нецензурной бранью. Терпеть такое мужчина не стал и избил знакомую, от чего она упала на землю. Воспользовавшись тем, что ссора произошла на берегу реки, обвиняемый стал опускать голову женщины под воду и удерживать там. Через некоторое время он заметил, что потерпевшая не подает признаков жизни, снял с ее тела одежду, после чего сбросил его в реку.

-На следующий день он вернулся на место преступления и обнаружил, что тело всплыло на поверхность. Тогда мужчина вывез его в лесополосу, где закопал. Родственники, обеспокоенные длительным отсутствием женщины, обратились в правоохранительные органы с заявлением о ее безвестном исчезновении, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Вскоре преступника вычислили, но свою причастность к исчезновению знакомой он отрицал. Затем он изменил показания, заявив, что женщина утонула сама, а он испугался, что в ее смерти обвинят его, и закопал тело.

-Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции место захоронения женщины было установлено. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшей стало утопление в воде, а на теле имеются следы побоев и переломы, - добавили в ведомстве.

Проведенная экспертиза признала мужчину вменяемым, суд назначил ему девять лет и 10 месяцев отбывания в колонии строгого режима.