Умер легендарный кузбасский иллюзионист Владимир Переводчиков

Скончался легендарный кузбасский иллюзионист. ФОТО: vk.com, "Российская ассоциация иллюзионистов"

Известный российский иллюзионист Владимир Переводчиков скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Российская ассоциация иллюзионистов.

«Печальные новости. Ушел из жизни Владимир Переводчиков-старший, легенда российского иллюзионного искусства. Наши искренние соболезнования семье и близким», - сообщает Российская ассоциация иллюзионистов.

Как известно, Владимир Переводчиков выступал с большими иллюзионными программами с 1961 года. Сначала в Читинской и Красноярской филармониях, а с 1978 по 1994 год - в Кемеровской. Он снимался в документальных и телевизионных фильмах, являлся членом Союза писателей России и членом Союза журналистов.

В соцсетях зрители и ученики Владимира Переводчикова отметили, что он был не просто мастером своего дела - настоящим волшебником, с невероятной легкостью увлекающим в мир иллюзий.