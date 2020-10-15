В Кузбассе от гриппа привито 32,9 процента от плана

В Кузбассе от гриппа привито 32,9 процента человек от плана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе продолжается прививочная кампания - уже привито 32,9 процента от запланированного. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на 12 октября прививки от гриппа поставили 873,6 тысячи человек - это чуть меньше трети от запланированного.

- В этом году вакцинация против гриппа является особенно важной, потому что предстоящий сезонный подъем заболеваемости имеет свои особенности. Поэтому лучше защитить себя от гриппа заранее, чтобы успел сформироваться иммунитет, - отмечают специалисты. - Вакцинация от гриппа является самой надежной защитой от этой инфекции. В настоящее время в медицинских организациях Кузбасса есть достаточное количество вакцины.