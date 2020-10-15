В Кемерове подпольный косметолог вколола клиентке запрещенный препарат Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Кемерове подпольный косметолог вколола своей клиентке в губы запрещенный препарат. Женщина обращалась к ней за процедурой по увеличению губ.

38-летняя жительница Рудничного района, без специального образования и лицензии проводила косметологические процедуры на дому. Клиентов она искала в интернете, обещая услуги за меньшую цену, чем в специализированных клиниках. По версии следствия, в январе женщина за 10 тысяч рублей провела одной из клиенток операцию по увеличению объема губ.

-При помощи инъекций обвиняемая ввела женщине необходимый гель. Через несколько дней в местах введения препарата у 32-летней женщины появились болевые ощущения, она обратилась за помощью в медицинское учреждение. Потерпевшей была оказана квалифицированная медицинская помощь, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Потерпевшая решила не закрывать глаза на ситуацию и обратилась в следственные органы. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила причинение легкого вреда здоровью.

В квартире косметолога провели обыск и изъяли оборудование и препараты. Последние, как было установлено экспертами, не были сертифицированы для использования в России.

-Со следствием обвиняемая не сотрудничала, вину не признала, - добавили в ведомстве. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.