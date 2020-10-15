Кузбассовцы смогут контролировать работодателя в режиме онлайн Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Кузбасса получили возможность контролировать работодателя в режиме онлайн. Как сообщает региональное отделение Пенсионного фонда, они могут проверить правильность отчисления страховых взносов.

Как рассказали в ведомстве, через личный кабинет на сайте ПФР жители могут посмотреть свой стаж, страховые взносы и коэффициенты, сформированные на момент обращения.

Для этого необходима регистрация на портале госуслуг, полученные логин и пароль можно использовать на сайте ПФР.

- Все сведения сформированы на основе данных работодателей, - отметили в ведомстве. - При этом если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не полностью, у него появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и представления их в ПФР.

Также в личном кабинете можно заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. Здесь отражены расширенные сведения о всех периодах работы, взносы работодателей, средства пенсионных накоплений, добровольные взносы в рамках программы государственного софинансирования пенсий и другая информация. Получить выписку можно и лично в клиентской службе ПФР, МФЦ или направить с портала ПФР или госуслуг на электронную почту.