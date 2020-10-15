Кузбасский лыжник Александр Бессмертных стал донором антиковидной плазмы. ФОТО: министерство спорта Кузбасса

Донором антиковидной плазмы стал олимпийский чемпион, лыжник Александр Бессмертных.

Заслуженный мастер спорта, знаменитый лыжник Александр Бессмертных перенес коронавирус - об этом сообщает министерство спорта Кузбасса. А после того как спортсмен выздоровел, он стал донором антиковидной плазмы.

- Содержащая антитела плазма применяется при лечении пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции, - рассказали о том, зачем необходима плазма, в министерстве спорта.

Также в ведомстве отметили, что своим поступком Александр Бессмертных призывает всех кузбассовцев, которые также перенесли коронавирус, сдать плазму и помочь землякам, которые тяжело переносят заболевание.

Кроме Александра Бессмертных, донорами плазмы стали хоккеисты новокузнецкого «Металлурга», а также главный врач Кемеровской инфекционной больницы Светлана Кудашева.

Узнать, как стать донором, можно по ссылке.