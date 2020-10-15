Две бригады скорой помощи заболели коронавирусом в Кузбассе

Две ковидные бригады скорой помощи ушли на больничный в Кузбассе. ФОТО: кадр видео с личной страницы в соцсетях Алексея Курносова

Сразу две бригады скорой помощи ушли на больничный после того, как у работников обнаружили коронавиурс. Об этом сообщил замглавврача по медицинской части БССМП.

Врачи Беловской станции скорой медицинской помощи сами стали пациентами ковидария - об этом рассказал Яков Гуров, замглавврача по медицинской части БССМП, отвечая на вопрос, почему так долго едет скорая. Восемь медиков сами оказались в больнице из-за коронавируса. Видео с ответом на вопрос разместил на своей странице в соцсетях глава города Алексей Курносов. К слову, мэр и сам не так давно перенес коронавирус.

Как оказалось, уход сразу двух бригад скорой помощи на больничный лишь усугубил проблему. Ежедневно врачи выезжают на 130-170 вызовов, и из-за нехватки бригад задержки могут составлять от двух до шести часов. Причем в некоторых случаях больных приходится перевозить в Кемерово или Ленинск-Кузнецкий - в основном это пациенты с нарушениями мозгового кровообращения. Причина столь далекой по расстоянию госпитализации - закрытие отделений Беловской больницы на карантин.

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