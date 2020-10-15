Рок-музыканты двух кузбасских городов проведут благотворительный концерт. ФОТО: Ольга Зайцева

В Новокузнецке 17 октября состоится благотворительный концерт, вырученные средства от которого будут направлены на поддержку приюта для животных.

Рок-музыканты двух городов - Новокузнецка и Кемерова - проводят благотворительный концерт в поддержку приюта для животных «Шанс на жизнь-2». Это уже второе такое мероприятие: первое состоялось год назад. После первого концерта удалось собрать не только средства на уход и лекарства для животных, но и на корма. А некоторые «носики» и «хвостики» обрели новый дом.

17 октября на сцену караоке-бара EscoBar (проезд Курбатова, 1а) выйдут такие новокузнецкие группы, как «Седьмой рубеж», Olg & Bold, «Левый берег», Lighting Strike, а также приглашенные гости из Кемерова - группа «Ангелиада». Цена входного билета - 200 рублей, это - своеобразный взнос на благотворительность. Приветствуются дополнительные взносы, а также корм для кошек и собак, средства гигиены для животных. Начало концерта - в 20.00.