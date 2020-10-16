МЧС Кузбасса провело санобработку вокзала против коронавируса. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

МЧС Кузбасса провело санитарную обработку вокзала в Кемерове против коронавируса. Общая площадь территории, которая подверглась дезинфекции, составила более четырех тысяч квадратных метров.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники продолжают санобработку объектов транспортной инфраструктуры городов Кузбасса. Так, в четверг, 15 октября, в Кемерове была проведена дезинфекция территории железнодорожного вокзала. К работе привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава специализированной пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы Кемеровской области. Специалисты обработали залы ожидания, тамбуры, лестничные марши и служебные помещения, на общей площади более четырех тысяч квадратных метров.

-Дезинфекция социально-значимых объектов проводится в течение года в муниципальных образованиях Кузбасса, на сегодняшний день сотрудниками МЧС России уже обработано более 140 различных объектов, - сообщили в ведомстве.