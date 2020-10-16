Губернатор Сергей Цивилев проведет всекузбасское родительское собрание. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Сергей Цивилев проведет всекузбасское родительское собрание. Оно пройдет в формате онлайн в пятницу, 16 октября, в 18.00

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, в ходе родительского собрания глава региона пообщается с родителями школьников, а также ответит на актуальные вопросы о развитии системы образования в Кузбассе, о школьном питании, обучении в период пандемии коронавируса.

Чтобы задать вопрос, необходимо подключиться к трансляции на YouTube по ссылке и написать в чат.

Также в мероприятии также примет участие министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева. Родительское собрание в формате онлайн начнется в 18.00.