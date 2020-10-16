В РЖД рассказали о дезинфекции электричек от коронавируса в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Западно-Сибирском филиале РЖД рассказали о дезинфекции электричек от коронавируса в Кузбассе. Они проходят обработку каждый день.

Вагоны в составе электропоездов, курсирующих по маршрутам в Кузбассе, в пунктах формирования и оборота проходят обязательную санитарно-гигиеническую уборку, включая дезинфекцию. А на станциях Новокузнецк и Тайга производится сплошная дезинфекция салонов вагонов с помощью мотораспылителей. Обработке подвергаются тамбуры, санузлы, межвагонные пространства, салоны.

-Особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры: двери, ручки, поручни, поверхности диванов, оконные рамы и туалетные помещения, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. - Аналогичная обработка проводится и в пассажирских зданиях, а также на посадочных платформах и перронах.

Обрабатываются помещения не реже пяти раз в сутки, а влажная уборка вокзальных узлов проводится каждый час. В целях безопасности все работники, которые контактируют с пассажирами, снабжены антисептиками, перчатками и многоразовыми масками. А разъездные билетные кассиры дополнительно снабжены защитными очками.