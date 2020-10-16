Новокузнечанин устроил ночной забег по проезжей части. ФОТО: кадр видео vk.com, "Подслушано Новокузнецк"

Один из жителей Новокузнецка решил заняться спортом прямо на проезжей части. Очевидцы сняли на видео странного бегуна.

Кадры с отчаянным человеком, бегущим по двойной сплошной на улице Кирова, появились в социальных сетях. Автор видео отметил, что занятия спортом - это очень хорошо и полезно для здоровья, однако риск, связанный с выбором места для пробежки, слишком высок.

Подписчики группы в соцсетях, где появилось видео, также отметили странность выбора места для занятий спортом. Некоторые тут же стали цитировать песню популярной группы о здоровом образе жизни, другие сравнили бегуна с Рокки. А третьи и вовсе предположили, что бегун застрахован.

«Когда с головой беда, никакой спорт не поможет», - подытожила одна из подписчиц группы, где появилось видео.