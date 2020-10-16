Четыре пациента с коронавирусом умерли за сутки в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе вновь выросло число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки скончались еще четыре человека.

В настоящее время число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом достигло 165 человек. О последних четырех случаях стало известно утром 16 октября.

У мужчины 1942 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде ишемической болезни сердца, гипертонической болезни.

У женщины 1978 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, ожирения.

У женщины 1936 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У женщины 1939 года рождения из Беловского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии.

Кроме того, по данным оперативного штаба Кузбасса, за минувшие сутки тесты на коронавирус оказались положительными еще у 176 человек. Таким образом, общее число заболевших достигло 12 761 человека