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Коронавирус Covid-19

Сколько кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 16 октября

Число заболевших вновь выросло
Екатерина РОМАНОВА
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Сколько кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 16 октября

Сколько кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 16 октября

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе вновь изменилась: еще 176 жителей региона оказались на больничных койках с подтвердившимся коронавирусом.

На утро 16 октября в Кузбассе медики выявили 176 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 12 761 человека. Из них 3927 человек проходят курс лечения в инфекционных стационарах. Еще 3865 находятся под медицинским наблюдением на 14-дневной домашней изоляции, в обсерваторах и инфекционных стационарах.

Одновременно с этим есть и случаи выздоровления: сразу 128 пациентов, которые вылечились от коронавируса, покинули больничные стены. Таким образом, с середины марта всего вылечились 8669 человек.

Выросла и печальная статистика болезни. Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, выросло до 165 человек. О последних четырех случаях смерти среди пациентов стало известно на утро 16 октября.

Коронавирус в Кузбассе