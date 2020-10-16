Новокузнецк снова лидирует по числу заболевших коронавирусом

Новокузнецк снова лидирует по числу заболевши коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны территории, где за минувшие сутки медики выявили новые случаи заболевания коронавирусом.

Как оказалось, больше всего заболевших приходится на Новокузнецк. Всего за сутки здесь диагноз подтвердился у 57 человек, а общее число больных достигло 2642 человек. Еще четыре новых пациента с коронавирусом проживают в Новокузнецком муниципальном районе.

В Киселевске и Осинниках - по 18 новых заболевших, в Мысках - 16, в Междуреченске - 12.

В Кемерове за сутки тесты на коронавирус оказались положительными у 10 человек. Общее число заболевших в областном центре - 2730 человек.

В Анжеро-Судженске - восемь новых пациентов с коронавирусом, в Ленинске-Кузнецком - семь, в Полысаеве - шесть, а в Калтане - четыре.

По три новых заболевших - в Прокопьевске, Беловском районе и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе. Также диагноз подтвердился у двух жителей Таштагольского муниципального округа.

По одному человеку заболело коронавирусом в Белове, Прокопьевском, Ижморском, Крапивинском и Яйском муниципальных округах.

Всего же за минувшие сутки заболели 176 человек. Общее число заболевших достигло 12 761 человека. Из них 8669 выздоровели, 3927 получают необходимую медицинскую помощь. Еще 3865 человек находятся на 14-дневной изоляции под наблюдением врачей.

165 пациентов с коронавирусом скончались. О последних четырех случаях стало известно на утро 16 октября.