Опасное здание снесли в Кемерове. ФОТО: кадр видео со странице Ильи Середюка в Инстаграм

В Кемерове еще на одно опасное здание стало меньше. Аварийное здание на улице Ленина демонтировали.

Глава города Кемерово Илья Середюк опубликовал на своей странице в Инстаграме видео, на котором запечатлен процесс разрушения здания, которое в течение долгого времени находилось в аварийном состоянии. Камера запечатлела, как спецтехника методично разрушает строение, и с какой легкостью оно поддается этому.

Глава города отметил, что это здание находилось на проспекте Ленина неподалеку от жилого дома №55б. что именно будет находиться на месте снесенного строения, Илья Середюк не уточнил.

Впрочем, мэр ответил на множество вопросов, которые горожане оставили в комментариях. Так, он отметил, что пока не известно, что будет находиться на месте другого недостроенного здания, которое сейчас демонтируют на улице Щетинкин лог.

- Это здание в частной собственности. Мы контактировали с собственником по вопросу его сноса. С дальнейшими планами этого участка собственник пока до конца не определился, - написал мэр.