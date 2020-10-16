Экосистема Россельхозбанка поможет фермерам при помощи RFID-меток отследить перемещения животных

Система, основанная на RFID-метках, позволяет автоматически отслеживать все перемещения скота или птицы, питание и состояние здоровья. Использование сервиса сокращает объем документооборота, автоматически сопоставляя данные с конкретным животным и позволяя вести его электронный паспорт.

Работа системы, разработанной партнером РСХБ - компанией «АйТиПроект», основана на применении RFID-меток, которыми маркируются животные, а также установке во всех необходимых зонах специальных считывателей, которые распознают сигнал на расстоянии до 5 метров. Вся полученная информация поступает на компьютер фермера или в приложение в его телефоне. Технология является абсолютно безопасной для людей и скота.

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