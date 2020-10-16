Россельхозбанк запустил экосистему «Свое жилье» на рынке недвижимости

Посетители портала смогут выбрать недвижимость, рассчитать стоимость кредита, в том числе по программе «Сельская ипотека» по ставке 2,7 процента, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн.

Уже сейчас в экосистеме есть возможность оформить заявку на ипотечный кредит и выбрать недвижимость из более чем 1,2 миллиона вариантов жилья. Ключевым отличием сервиса от конкурентов станет возможность получить услуги по обслуживанию уже купленной недвижимости - переезда, клининга, дизайна, стрижки газонов, мелкого бытового ремонта и многое другое.

Экосистема «Свое жилье» позволяет не только в несколько кликов рассчитать стоимость кредита, выбрать наиболее подходящую ипотечную программу, подать заявку на ипотечный кредит в режиме онлайн, но и подобрать любой интересующий вид недвижимости в городе или поселке.

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