Россельхозбанк стал платиновым спонсором XV Международного форума ПФИ-2020

Основными темами форума стали планы и задачи по развитию российского рынка ПФИ на 2020 2021 годы, влияние на него пандемии, а также международные тенденции развития рынка деривативов. Участники также обсудили рост интереса к товарным деривативам на фоне волатильности на товарно сырьевых рынках и дальнейшее развитие ликвидности рынка процентных ПФИ в разрезе различных индикаторов денежного рынка.

Денис Соловьев, заместитель директора Департамента операций на финансовых рынках РСХБ, выступил на форуме в рамках сессии «Биржевой и внебиржевой рынок ПФИ». Он осветил вопросы, касающиеся отличий российского рынка ПФИ от мирового, рассказал о товарных ПФИ и подробно остановился на возможных драйверах роста этого направления. По его мнению, существенное влияние на рост российского рынка ПФИ могли бы оказать изменения в регулировании в отношении нормативов использования банками капитала при хеджировании.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

Партнерский материал.