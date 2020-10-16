Вандал с кувалдой украл ограждение с памятника солдатам в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Один из жителей Кузбасса, вооружившись кувалдой, отправился на кладбище. Там он демонтировал ограждение памятника солдатам Великой Отечественной войны.

Наличие кувалды и отсутствие моральных принципов стали причиной преступления в Кузбассе. Вооружившись инструментом, 27-летний рецидивист из Анжеро-Судженска дважды приезжал на кладбище - в августе и октябре 2019 года. Кувалдой мужчина демонтировал ограждение на памятнике воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран в госпиталях. Металлические элементы мужчина сдал в пункт приема металла, а вырученные за них деньги потратил. Сумма причиненного ущерба составила около 1,3 миллиона рублей.

- В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Анжеро-Судженский городской суд. В качестве максимального наказания санкции статьи о краже предусматривают шесть лет лишения свободы.