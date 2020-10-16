Всекузбасское родительское собрание с губернатором Сергеем Цивилевым: прямая трансляция

Всекузбасское родительское собрание можно посмотреть в онлайн-режиме. ФОТО: пресс-служба АПК

В Кузбассе традиционное родительское собрание, в котором могут принять все мамы и папы школьников и учащихся, в этом году будет проходить в режиме онлайн.

Как сообщает министерство образования Кузбасса, онлайн-собрание, в котором примет участие губернатор региона Сергей Цивилев, будет транслироваться на канале Youtube.

- Глава региона вместе с министром образования и науки Кузбасса Софьей Балакиревой пообщаются с родителями школьников, ответит на вопросы о развитии системы образования в Кузбассе, о школьном питании, обучении в период пандемии коронавируса, - сообщает пресс-служба министерства образовании Кузбасса.

Присоединиться к трансляции можно по ссылке и задать все интересующие вопросы можно по ссылке. Задать вопросы можно, написав в чат.