Жительница Юрги установила приложение и лишилась 150 тысяч Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

46-летняя жительница Юрги по совету незнакомца установила на телефон приложение и после этого оказалась должна банку деньги.

Установить приложение жительницу Юрги уговорил «специалист банка». Незнакомец позвонил ей и сообщил, что мошенники пытаются похитить с ее счета деньги. Однако их можно обезопасить, установив приложение удаленного доступа. Незнакомец нисколько не обманул горожанку: мошенники действительно пытались похитить деньги. Сделать же это им удалось как раз после того, как жительница Юрги установила приложение. С его помощью нечистые на руку люди оформили на имя горожанки кредит, а потом перевели полученные 150 тысяч рублей на другой счет.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о краже. Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет шесть лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники полиции просят обратить внимание, что подобные звонки от якобы службы безопасности – типичная уловка мошенников.