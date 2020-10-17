Пять больных коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе вновь выросли число умерших пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки скорбный список пополнили еще пять имен.

По данным оперативного штаба Кузбасса, еще пять человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, умерли. На утро 17 октября число случаев с летальным исходом достигло 170.

У женщины 1951 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни и сахарного диабета.

У женщины 1932 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У женщины 1972 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У женщины 1971 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, ожирения 3 степени, психического заболевания.

У женщины 1961 года рождения из птг Промышленная развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни.

Отметим также, что на утро 17 октября в регионе зафиксировано еще 177 случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 12 938 кузбассовцев. Из них 8824 человека уже успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц – о последних 155 случаях выздоровления стало известно в субботу, 17 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Больные коронавирусом кузбассовцы должны покупать лекарства за свой счет

Кто получает лекарство от коронавируса по полису ОМС, а кто должен сам оплачивать лечение, рассказала замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина. (подробности)

При каких ограничительных условиях откроется горнолыжный сезон в Шерегеш

В скором времени в Кузбассе стартует горнолыжный сезон, и многих жителей региона волнует вопрос: при каких условиях будут работать курорты, в том числе и Шерегеш. (подробности)

О заболевших коронавирусом учителях рассказали в кузбасском Роспотребнадзоре

В образовательных учреждениях Кузбасса коронавирусом болеют как учителя и преподаватели, так и школьники со студентами. Сколько случаев заболевания зафиксировано в образовательных учреждениях, сообщили в Роспотребнадзоре. (подробности)

Почему сняли коронавирусные ограничения во время роста заболеваемости в Кузбассе

Замминистра здравоохранения Кузбасса во время брифинга, который проходил 16 октября, рассказала о том, почему в регионе снимаются ограничительные меры, в то время как наблюдается рост заболеваемости. (подробности)

Роспотребнадзор рассказал об отмене масочного режима

Во время брифинга, который прошел в Кемерове 16 октября, прозвучал вопрос о возможности отмены масочного режима. (подробности)