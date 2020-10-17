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Коронавирус Covid-19

Еще 177 кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 17 октября

Оперштаб озвучил свежие данные по заболевшим коронавирусом
Екатерина РОМАНОВА
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Еще 177 кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 17 октября

Еще 177 кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 17 октября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе еще у 177 человек тесты подтвердили коронавирус. Все они в настоящий момент получают необходимое лечение.

На утро 17 октября общее число заболевших достигло 12 938 человек. 3944 из них в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь. Еще 4487 человек находятся под медицинским наблюдением.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших. Так, на утро 17 октября еще у 155 человек тесты на ковид показали показали отрицательный результат. Выздоровевшие кузбассовцы выписаны из больниц. Общее число тех, кто победил болезнь, с начала пандемии достигло 8824 человек.

Выросла и печальная статистика. За минувшие сутки скончались еще пять пациентов с коронавирусом. Таким образом, число случаев с летальным исходом достигло 170.

Коронавирус в Кузбассе