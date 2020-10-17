Названы города с наибольшим числом заболевших ковидом в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты областного оперштаба назвали города, где больше всего заболевших коронавирусом. Как оказалось, больше половины из них – на юге Кузбасса.

Так, в лидерах по числу заболевших вновь оказался Новокузнецк. Здесь коронавирус выявили у 33 человек за сутки. В Междуреченске 26 заболевших, а в Прокопьевске – 25. В Осинниках – у 15 человек подтвердился коронавирус, а в Мысках – у 14.

В Кемерове у 9 горожан выявили коронавирус.

По семь человек заболели в Киселевске и Новокузнецком муниципальном районе. Шестеро – в Топкинском муниципально округе.

По пять новых заболевших в Гурьевском муниципальном округе и Березовском.

По четыре человека с коронавирусом пополнили списки заболевших в Белове и Таштагольском муниципальном районе. В Калтане – трое заболевших.

По два человека заболели коронавирусом в Анжеро-Судженске, Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.

По одному случаю заболевания выявили у Краснобродском, Ленинске-Кузнецком,, БЯеловском муниципальном районе, а также в Кемеровском, Крапивинском, Промышленновском, Чебулинском, Яйском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах.