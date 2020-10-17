12-летний мальчик ушел в школу и пропал в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

Уже более суток в поселке Новый городок Беловского района разыскивают пропавшего 12-летнего школьника

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, 12-летний Сергей Митюкляев 16 октября около 14.00 ушел на занятия в школу в поселке Новый городок. Обратно он не вернулся, о местонахождении ребенка ничего не известно. Сейчас мальчика разыскивают сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, представители других служб, а также волонтеры поискового отряда.

Приметы пропавшего: на вид около 11 лет, рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Был одет: синяя куртка, синие джинсы, летние кроссовки.

При себе имел рюкзак.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о месте нахождения Сергея Митюкляева, сообщить об этом по телефонам: 8-(3845)-22-83-67, 8-951-187-3184, 8-951-597- 5967 или «02» («102» - с мобильного). Анонимность гарантируется.