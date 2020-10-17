Кемеровчане жалуются на кучи песка во дворах Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Огромная куча песка, высыпанная прямо на газон, возмутила кемеровчан. Снимки с испорченным газоном они прислали в редакцию.

Одна из жительниц областного центра поделилась снимками с испорченным газоном, который находится у нее во дворе. Камера запечатлела кучу песка, вываленную прямо на траву.

- Раньше здесь был вполне красивый и ухоженный газон. Потом землю раскопали, чтобы провести ремонт труб. Газон не восстановили, зато насыпали кучу песка, - возмущена жительница близлежащего дома.

Жители окрестных домов недоумевают: зачем песок вывалили прямо на траву? Одни предположили, что его привезли, чтобы наполнить песочницу. Но в этом случае – недоумевают жители дома – логичнее было бы довезти песок непосредственно до нее, а не бросать на расстоянии десятков метров. Другие предположили, что этот песок запасают для зимы.

- Вчера куча была в несколько раз больше, но сегодня песок перенесли в подвал. Видимо, будут посыпать дорожки, - продолжает автор жительница дома.

Женщина отмечает: такую же картину накануне она наблюдала на Южном: там тоже коммунальщики насыпали песок на газон. Она уверена: посыпать песком зимой дорожки – очень хорошее дело, однако было бы лучше, если б ради этого не портили газон. Ведь после песка вряд ли там будет расти трава.