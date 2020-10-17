Поиски пропавшего 12-летнего мальчика прекращены в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Завершены поиски 12-летнего школьника из Нового городка Беловского района. Ребенка искали больше суток.

Сотрудники полиции в течение суток искали 12-летнего школьника из поселка городского типа Новый городок. Опросив друзей и одноклассников мальчика и обследовав все возможные места, где тот мог бы находиться, стражи порядка нашли ребенка на детской площадке.

Как оказалось, в субботу, 16 октября, мальчик ушел на занятия в школу, потом решил немного погулять, но заигрался и побоялся возвращаться домой. Мать мальчика, не дождавшись его из школы, попыталась найти сына самостоятельно, а потом обратилась за помощью в полицию.

- Противоправных действий в отношении разыскиваемого не совершалось, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Полицейские провели с мальчиком профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения, доставили его по месту жительства и передали матери