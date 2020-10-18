На Южном въезде в Новокузнецк планируют строить кольцевую развязку

Кольцевую развязку планируют строить на Южном въезде в Новокузнецк Фото: Екатерина РОМАНОВА

Состояние южного въезда в город – а именно улицы Нижнепролетарская и Пролетарская – вызывает множество нареканий. Что планируется сделать здесь в ближайшие годы, рассказал мэр города Сергей Кузнецов.

Как отметил глава Новокузнецка на расширенном техническом совете, реконструкция Южного въезда Новокузнецка станут основными вопросами. На Южном въезде проезжую часть приведут к нормативной ширине в две полосы движения. При этом часть улицы Вокзальной от таксопарка до моста через Горбуниху расширят до четырех полос.

На пересечении улиц Пролетарская и Нижнепролетарская может появиться кольцевая развязка, чтобы облегчить движение в сторону Редаковского кладбища и обратно. Предполагается, что все это позволит увеличить пропускную способность Южного въезда в четыре раза.

- На всем протяжении третьей очереди Южного въезда предусмотрено обустройство по обеим сторонам пешеходных тротуаров и освещения, также будут обустроены пешеходные переходы со светофорами вызывного типа, новые остановочные карманы с павильонами по современным стандартам. На улице Нижнепролетарская предусмотрено укрепление берегов реки Горбунихи, - отметил Сергей Кузнецов на своей странице в соцсетях.