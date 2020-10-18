Штормовой ветер принесет в Кузбасс холод Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 18 октября, в Кузбассе ожидается ненастная погода. Об усилении ветра до 22 метров в секунду предупреждают синоптики.

По данным специалистов Кемеровского гидрометцентра,18 октября в Кузбасс идет похолодание. В течение дня юго-западный ветер поменяет направление на северо-западное, усилится до 12 метров в секунду. При этом его порывы будут достигать 22 метров в секунду, что расценивается как штормовой ветер.

Одновременно с этим переменная облачность сменится облачностью с прояснениями, по всей территории региона пройдут дожди. В среднем температура воздуха составит +5…+10 градусов. Местами по югу Кузбасса – до +15. Однако к вечеру на территории всего региона существенно похолодает.