Число заболевших коронавирусом в Кузбассе превысило 13 тысяч человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Кузбассе общее число заболевших коронавирусом на утро 18 октября превысило 13 тысяч человек. Последние 179 жителей заболели за минувшие сутки.

По данным оперативного штаба области, общее число заболевших с начала пандемии составило 13 117. Также за прошедшие сутки 61 пациент выписан из больниц, общее число выздоровевших за все время достигло 8885.

К сожалению, еще три случая пополнили печальную статистику.

-У мужчины 1960 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1990 года рождения из Прокопьевского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, хронической болезни почек, артериальной гипертензии, вторичной дилатационной кардиомиопатии, вторичной легочной гипертензии, хронической сердечной недостаточности. У мужчины 1935 года рождения из Березовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония и острый респираторный дистресс-синдром, - рассказали в штабе.

Таким образом, общее число умерших достигло 173 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 4059 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4676 человек.