Кузбассовцев просят сообщать о торговцах смертью Фото: Анастасия ОСИПОВА

Полиция Кузбасса обратился к кузбассовцам с призывом принять участие во всероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Ее второй этап стартует в понедельник, 19 октября.

В рамках акции в Кузбассе начнут работать телефонные горячие линии. По ним можно сообщить адреса, где осуществляется незаконная торговля запрещенными веществами, и данные граждан, причастных к обороту наркотиков.

-Кроме того, желающие могут получить информацию об организациях, оказывающих наркологическую помощь и занимающихся реабилитацией наркозависимых лиц, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Акция проводится в период с 19 по 30 октября 2020 года.

В Главном управлении МВД России по Кемеровской области звонки принимаются по телефонам: 8 (384-2) 58-00-58, 36-45-01, а также по номерам 02 и 102 (с мобильного телефона). Вопросы о лечении наркотической зависимости граждане могут задать по телефону доверия наркологического диспансера Кемеровской области: 8 (384-2) 57-07-07. Анонимность гарантируется!