МЧС Кузбасса сообщает о штормовом ветре до 20 метров в секунду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главное Управление МЧС Кузбасса сообщило о штормовом ветре, который разовьет скорость до 20 метров в секунду. Его порывы будут наблюдаться в нескольких городах и районах области.

-Ночью 19 октября местами на территории Кемеровской области ожидается усиление западного ветра до 20 метров в секунду, - уточнили в ведомстве.

Напомни, что ранее синоптики сообщали о том, что в ночь на понедельник по области ожидается -3…+2 градуса, при прояснениях в отдельных районах температура упадет даже до -8 градусов. Днем воздух прогреется до -1…+4 градусов.

В эти сутки будет дуть западный ветер. Ночью он будет достигать скорости 8-13 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров. Днем он разовьет скорость 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах пойдут небольшие, а по югу умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Днем преимущественно будет без осадков, местами по востоку небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, на дорогах гололедица.