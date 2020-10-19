Депутаты Кузбасса проверили аптеки на наличие лекарства от коронавируса. Фото: Заксобрание Кузбасса

Депутаты Законодательного собрания Кузбасса провели рейд по аптекам и проверили их на наличие лекарств от коронавируса. Полученные в ходе проверки данные помогут улучшить их работу.

Как сообщили в парламенте, проверки проводились в выходные. Депутаты оценивали соблюдение аптеками режима повышенной готовности, а также наличие в них лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

В ходе мониторинга уделялось внимание таким вопросам, как: наличие плаката о соблюдении масочного режима, разметки для соблюдения социальной дистанции, средств для дезинфекции рук, плаката или памятки о Центре мониторинга пациентов, защитных масок и перчаток. Также было изучено наличие лекарственных препаратов либо их аналогов, а именно «Азитромицина», «Умифеновира», «Гидроксихлорохина», «Интерферона альфа-2b», «Левофлоксацина», «Фавипиравира».

По данным на 18.00 субботы, 18 октября, было проверено существенно больше половины аптек области, а в некоторых территориях - 100 процентов.

- Собранные в ходе рейда данные в настоящее время тщательно обрабатываются и анализируются. Полученный срез поможет оптимизировать работу аптечных сетей и повысить ее эффективность в борьбе с коронавирусом, а также оказать необходимую помощь кузбассовцам в полном объеме и с соблюдением всех требований режима повышенной готовности, - отметил председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров.