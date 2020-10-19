Телефонный звонок обошелся жителю Новокузнецка в 500 тысяч рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Всего один телефонный звонок обошелся 54-летнему жителю Новокузнецка в 500 тысяч рублей. Сейчас мужчина уже сам жалеет, что снял трубку.

Как рассказали в полиции, к ним обратился горожанин и заявил, что стал жертвой неизвестных. Как выяснилось далее, мужчине позвонил некто и представился специалистом службы безопасности банка. Он сообщил, будто мошенники пытаются снять денежные средства с его счетов и предложил как можно быстрее перевести деньги на «безопасные» счета в другом банке. Новокузнечанин поверил звонившему, а затем пришел в отделение банка и снял 500 тысяч рублей. Дальше он сделал несколько переводов через банкоматы на указанные номера счетов.

Собеседник пропадать и не думал, а прислал на электронную почту новокузнечанина письмо, якобы подтверждающее зачисление средств на «безопасный» счет. Мужчина показал присланное сообщение своей дочери, которая сразу поняла, что отца обманули, и посоветовала обратиться в полицию.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.