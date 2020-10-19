Удар из космоса: жителей Кузбасса ждет сильная магнитная буря

Удар из космоса: жителей Кузбасса ждет сильнейшая магнитная буря Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Жителей Кузбасса ждет настоящий удар из космоса - надвигается сильнейшая магнитная буря. Из-за нее геомагнитное поле Земли будет лихорадить несколько дней, предварительно - больше недели.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН прогнозируют магнитную бурю, которая продлится пять дней, а до и после этого будут наблюдаться сильные возмущения магнитосферы. Уже во вторник, 20 октября, обстановка будет неспокойная, а 21 октября, в среду, начнется магнитная буря класса G1, и продлится она по 24-е число, когда перерастет в среднюю бурю класса G2. После этого магнитосфера Земли еще в течение трех дней будет возбуждена и только 29 октября придет в норму.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН прогнозируют магнитную бурю, которая продлится пять дней

Риску почувствовать себя плохо будут подвержены люди, страдающие хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые и беременные. В связи с этим необходимо заранее спланировать день, по возможности избегать нагрузок и запастись необходимыми лекарствами.