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Минздрав Кузбасса рассказал, где найти эффективные средства от коронавируса

В ведомстве составили перечень препаратов для лечения на дому
Мария КОЛОСОВА
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Минздрав Кузбасса рассказал, где найти эффективные средства от коронавируса

Минздрав Кузбасса рассказал, где найти эффективные средства от коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты министерства здравоохранения Кузбасса рассказали, где жители региона могут найти эффективные лекарства от коронавируса. Они предназначены для лечения на дому, амбулаторно.

Как сообщают эксперты, к их числу относятся такие лекарства, как: «Умифеновир», «Интерферон» (капли в нос), «Гидроксихлорохин», «Левофлоксацин», «Азитромицин» и «Фавипиравир».

Найти их и другие лекарства кузбассовцы могут с помощью онлайн-справочной 009.рф. Система поможет узнать о наличии лекарств в аптеках любого города области, сравнить цены препаратов в разных аптеках, найти инструкции к препаратам и посмотреть аналоги, а также ближайший к дому аптечный пункт с нужными лекарствами. Кроме того, можно оставить заявку на редкое лекарство, и сервис отправит запрос в аптечные сети.

Коронавирус в Кузбассе