В научной библиотеке Кузбасса откроется виртуальный концертный зал

В Государственной научной библиотеке Кузбасса имени Василия Федорова 19 октября будет торжественно открыт виртуальный концертный зал. Автор: Пресс-служба ГУК ГНБК им. В.Д. Федорова.

В Государственной научной библиотеке Кузбасса имени Василия Федорова 19 октября будет торжественно открыт виртуальный концертный зал. Событие приурочено к 100-летнему юбилею старейшей библиотеки Кузбасса.

Виртуальный концертный зал рассчитан на 65 мест. Высокопрофессиональная техника позволит увидеть онлайн трансляции, записи из концертных залов всего мира. Специальное оборудование стоимостью в 1 млн. рублей, приобретенное в рамках национального проекта «Культура», создаст эффект полного присутствия на настоящем концерте.

Планируется ежемесячно проводить по 4 мероприятия. Уже составлена программа трансляций и видеозаписей Московской государственной академической филармонии. Информационную поддержку виртуальных концертов классической музыки окажет Государственная филармония Кузбасса имени Бориса Штоколова.

В день открытия можно будет услышать сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц» в исполнении народного артиста России Юрия Стоянова и в сопровождении оркестра Московской филармонии.

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